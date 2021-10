¡Terremoto! La China Suárez y Benjamín Vicuña cerca de la reconciliación

china suarez benjamin vicuña 1.jpg

El bombazo lo reveló una fuente muy cercana a la China Suárez que ha compartido sus últimos meses con ella en Madrid.

“Ella quiere volver a Buenos Aires porque Rufina extraña mucho a Nico (Cabré, su papá), pero también para ver a Benja. El siempre se portó como un amor y se podría decir que lo extraña ya”, dijo su amigo íntimo a la revista Para Ti.

"Están charlando para reconciliarse. Como dijo ella cuando habló por Instagram, se terminó todo bien porque son adultos. Para mí, por lo que escucho, en cualquier momento ellos vuelven a estar juntos”, siguió.

“Con ellos nunca se sabe. Tienen muy buena onda. No hay que meterse en ese terreno porque en cualquier momento vuelven a estar juntos…", terminó dejando la puerta abierta.

Sin embargo, trascendió que quien estaría muy enojado con la China Suárez es Nicolás Cabré.

El ex novio de la China Suárez y padre de su hija Rufina Cabré, estaría furioso con la actriz luego del polémico y cuestionado descargo que hizo en sus redes sociales para defenderse de todos los cuestionamientos que recibió por escribirse con Mauro Icardi.

china cabre.jpg

Fue Rodrigo Lussich quien reveló el bombazo en El Show de los Escandalones.

“Cabré está furioso con la China, porque al final él terminó incluido en el descargo que ella hizo, en el que habló de los hombres que la engañaron. Así que él está ofendido, pensaba que iba a quedar afuera de la polémica”, explicó el conductor de Intrusos.

En su descargo, la China Suárez apuntó contra todas sus ex parejas a quiénes acuso de decirle que estaban separados cuando no lo estaban.

Si bien no dio nombres, la China tuvo polémicos y escandalosos romances con Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, David Bisbal, entre otros famosos.

"Muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, escribió la China.

Y finalizó diciendo: “Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, lo que provocó la ira de Cabré.

Además, el actor le habría pedido a la China que vuelva a la Argentina para poder reencontrarse con su hija Rufina Cabré.