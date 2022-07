Nazarena Vélez compartió con sus seguidores una serie de selfies que se tomó antes de su clase de gym y le preguntó su opinión a los followers.

nazarena velez calzas.webp Nazarena Vélez mostró su cuerpo sin photoshop y arrasó.

"Modo gym... ¿Te gusta hacer deportes, caminata o algo?", preguntó Naza. "A mi no, pero le meto onda", reconoció la mamá de Barbie Vélez luciendo sus curvas

Nazarena Vélez como Dios la trajo al mundo

recordó una de sus producciones más explosivas y causó sensación.

Nazarena Vélez publicó una imagen de hace años donde se la ve posando completamente desnuda con unas sandalias como única prenda y la comparó con una imagen actual.

nazarena velez desnuda 1.webp

Feliz y orgullosa de sus curvas, Nazarena Vélez acompañó sus fotos con una reflexión. "Es lo que hay y lo agradezco. Hoy soy una mujer mejor parada (también por las pantuflas )", comenzó su mensaje.

"Soy una mujer que se respeta y prioriza, que no se intoxica por y para pertenecer... Que disfruta de la vida y agradece el paso del tiempo, xq quiere decir que estoy viva y que puedo disfrutar del crecimiento de mis hijos y de todo lo que eso significa", cerró feliz.

nazarena velez desnuda 2.webp

Nazarena Vélez posó desde las sábanas

Nazarena Vélez recordó las épocas en las que lucía una rubia cabellera estilo Marilyn Monroe con una foto posando desde su cama.

Súper atrevida, la diosa se animó a posar completamente desnuda tapándose con una sábana como única prenda.

"Muy rubia", escribió Nazarena Vélez junto a la imagen que fue comentada por famosas como Susana Roccasalvo, su hija Barbie Vélez y su novio Santiago Camaño.

nazarena velez.webp

Nazarena Vélez en corpiño posando para las redes.webp

Nazarena Vélez recordó su paso por Playboy

Sin pelos en la lengua, Nazarena Vélez habló de las fotos de su producción para Playboy donde posó completamente desnuda y sin censura. “Yo mostré el ‘monte de Venus’. Me dijeron que sin esto me daban 20 lucas verdes menos, así que me hicieran un primer plano”, le comentó entre risas a Ángel De Brito.

Vélez explicó que ella puso una cláusula en su contrato, que decía que aceptaba mostrar sus partes íntimas por una suma extra de dinero. "Yo me llevé una diferencia de 20 mil dólares", detalló.

Hábil para los negocios, Nazarena además reveló que se quedó con un porcentaje de las ventadas de dicha publicación. "Había un seguro y, si pasabas ese seguro, tenías un porcentaje de las ventas. Yo tuve mi seguro más un porcentaje de las ventas", añadió.

nazarena velez playboy 2.jpg