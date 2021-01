“Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el “look cuarentena” …Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, escribió Susana Giménez para acompañar esta mini sesión de fotos en la que aparece junto a la perrita que adoptó en abril del año pasado, en plena cuarentena, y que de cachorra le trajo un par de dolores de cabeza.

Los más de dos millones y medio de seguidores que Susana tiene en Instagram se revolucionaron con la publicación. Una de las primeras en comentar fue Zaira Nara con un contundente "DIOSA" en mayúsculas y junto a un corazón.

susana giménez traje de baño 1.jpg Susana Giménez terminó con el "look cuarentena" y ¡se clavó una enteriza divina! Foto: Instagram

"Estás hermosa", acotó Natalia Oreiro, otra de las favoritas de los argentinos en la redes sociales.

Por supuesto, como en cada foto de famosos, no faltó aquel que criticó la exposición y el uso del photoshop pero a Susana Giménez ¡se le perdona!

susana giménez traje de baño 3.jpg Susana Giménez terminó con el "look cuarentena" y ¡se clavó una enteriza divina! Foto: Instagram