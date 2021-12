¡Sorpresivo! Dónde trabajarán las angelitas tras el final de LAM

La palabra de Ángel de Brito confirmando que LAM termina el 31/12: "Es una decisión personal"

"Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos, pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá", explicaba al otro día en su programa al confirmar la noticia.

Ahora, surgen las dudas acerca del futuro laboral del panel integrado por Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Pía Shaw, Andrea Taboada y Mariana Brey.

¿SE VAN DE LA TV?

La primera en hablar de sus futuro fue Yanina Latorre. La mujer de Diego Latorre dio detalles del fin de LAM en el programa radial de Marcelo Polino y reconoció que espera seguir trabajando con Ángel de Brito.

“Yo ya tuve mi primera charla, y Ángel me dijo que voy a estar en su próximo proyecto, que no sé cuál es ni donde. Pero confío mucho en Ángel y Mandarina, así que voy a seguir. No me imagino trabajando con otra persona, así que después les daré más detalle”, sostuvo.

Mariana Brey, por su parte se irá de vacaciones y decidirá cómo seguirá a su regreso. Pía Shaw, también se tomará unos días para evaluar propuestas aunque seguiría formando parte de Mandarina.

En cuanto a Cinthia Fernández, fue la misma Yanina quien reveló que la morocha fue la más sorprendida por la noticia.

“Fue todo muy feo. La más dolida es Cinthia porque se queda sin laburo y tiene las chicas. Pero son cosas que pasan. Las demás no. Yo creo que si Ángel arma algo va a contar con las chicas”, concluyó Latorre sobre el futuro de las angelitas.