El fin de semana, Sofía Zámolo fue sorprendida por sus amistades más cercanas con un baby shower sorpresa, que obviamente fue de manera distinta a lo tradicional por la cuarentena en la pandemia.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este BabyShower. ¡Increíble! Amigas con las que crecí y me crié (algunas desde que nací) son como mi familia ya", indicó emocionada Sofía Zámolo en Instagram.

Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este #BabyShower increíble! Amigas con las que crecí y me crié (algunas desde que nací) son como mi familia ya. Cada una me escribío una carta, obvio que me lloré todooooo (hormonas más sensibilidad más amor puro)...hicimos zoom y recibí mucho AMOR para mi y para mi bebita. Gracias a todas por estar siempre en mi vida!!! LAS AMO! @barbaracaamano1 @andyzamolo @luchi_rios2014 @paula.caamano @sofycordova1 #Loli Quiero destacar la deco divina de Naty que es cuñada de mi mejor amiga e hizo un trabajo increíble con su nuevo emprendimiento @lollipop.candystores