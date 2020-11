Sofía Bonelli le contestó a Mariana Nannis: "Yo me opero lo que quiero"

"Viste qué buenas que están. Mirá, se le ve la nuez. Me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Se la cortó. Por algo Ruggeri la llama La Cacho. Eso se sabe en el ambiente", fue la respuesta contundente de Mariana.

"Se la cortó", Mariana Nannis aseguró que Sofía Bonelli, la novia de su ex, se operó en Chile

De Brito aclaró que "todo esto que me cuenta Mariana muy alegremente, yo no lo había escuchado nunca. Ni lo que dice Ruggeri ni lo de la operación. Acá contamos de su vida cuando apareció".

A pesar de su perfil bajo, Sofía Bonelli decidió contestarle desde México con un mensaje a Andrea Taboada: "Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable. Yo me opero lo que quiero, yo me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar".

"Mariana se operó todo en Marbella y se lo hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal y no me mueve ni un pelo. No entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy un trava y para ella son todos travas", manifestó.