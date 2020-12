¡Sin filtro! Florencia Peña reveló con qué famoso actor practicaría poliamor en pareja

Mitos y verdades del Poliamor - Podemos Hablar 2020

"A mí mamá le sigue costando lo del poliamor. Eso no lo comprende, no comprende cómo yo tengo esa cabeza y ese pensamiento. Eso sí, no es motivo de discusión porque me respeta mucho”, reveló la actriz. Y remarcó que al igual que ella, su marido tuvo acercamientos con otras personas.

"Yo al tener hijos no tenía la necesidad de contarlo. Lo tuve que contar porque necesitaba blanquear cuál era la situación, porque yo también la estaba pasando bien. Yo lo había pasado muy bien, solo que había sido más prolija”, explicó Flor Peña.

Ahora, Florencia se animó a jugar al Cuestionario Intragable en su programa Flor de Equipo, y Marcelo Polino le realizó picantes preguntas que la actriz no dudó en contestar.

“Si quisieras hacer un trío, además de a tu pareja, ¿a qué otro hombre famoso eligirías?”, disparó Polino

"Hay que ver cómo se da la cosa. Yo creo que lo haría con Darín”, comenzó diciendo y luego continuó: “Lo haría con Darín, pero no con el Chino (y Úrsula Corberó), sino con Ricardo Darín y Florencia Bas. Me parece una bomba. Me encantan los dos", concluyó divertida.

