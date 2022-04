Silvina Luna se disfrazó de conejita y paralizó las redes

Silvina Luna (1).jpg

"Hola a todos!!! Acá estoy, en plena recuperación", expuso Silvina Luna, a través de un posteo acompañado de dos fotos en Instagram.

"Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien Ahora lo importante es mi salud. Gracias por sus mensajitos de aliento; por preocuparse. Me hacen muy bien". adujo Silvina, que también aprovecho para agradecer al equipo médico del Hospital Italiano.

La foto retro de Silvina Luna como "conejita"

En plena recuperación, Silvina Luna aprovechó el tiempo libre para hacer una reflexión y recordar un simpático momento de su vida.

Con una foto retro de cuando era pequeña y se disfrazó de conejita, Silvina Luna habló de su niña interior y causo ternura con su posteo.

"Abrazo y agradezco a mi niña interna que me trajo hasta acá y aún sigue en mí. Todo va a estar bien. ¿Qué le dirías hoy a tu niño o niña?",escribió agradecida por sus experiencias pasadas e invitando a sus fans a contar sus vivencias propias.

La desgarradora despedida de Silvina Luna

Luego de que la viera la médica del programa y analizaran el resultado de los estudios, desde la producción decidieron comunicarse con el clínico que atiende a Silvina Luna quien le recomendó abandonar el reality para internarse.

"No me quiero ir. Bueno, tengo que salir. Me dieron los niveles elevados y me voy a internar ahora, para que me nivelen, todo bien igual, no quiero llorar", confesó Silvina Luna, mientras todos sus compañeros la abrazaban y la consolaban por el difícil momento.

Luego el Chino llegó para despedirla, a lo que la artista le contó: "Ahora estoy mejor, hablé con los chicos y me levantaron un poco el ánimo, pero nada, es un poco normal esto en mi vida, cada tanto me sucede, no pensé que me iba a pasar tan pronto".

A pesar del imprevisto, Silvina Luna volverá a reincorporarse al reality en las próximas semanas.