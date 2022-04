"Siempre soy la tercera y ...", Sol Pérez habló sin filtro de Guillermo Marín

Valeria Archimó: "Me lastimó el rumor de mi ex Guillermo Marín con Sol Pérez"

“Cuando me separé, salió eso… no sé si me engañó con Sol Pérez. Pero cuando salió el rumor, lo dudé. Y me lastimó", dijo angustiada Valeria.

Ahora, lejos de evitar hablar del tema, Sol Pérez dio su versión de los hechos y fue contundente.

Sol Pérez le respondió a Valeria Archimó

"Me parece bien que, por lo menos, ahora lo tenga en duda”, lanzó en Implacables.

“Antes ella lo afirmaba. Yo dije que el tiempo me iba a dar la razón… y no me equivoco. La verdad es que no tengo mucho para decir. A mi Valeria me cae divino y la conozco en otro ámbito. He trabajado con ella”, siguió cansada del tema.

"Yo no me meto en familias, y siempre se me relacionó como tercera en discordia, pero en todas las separaciones. Se separó Fede Bal y era por . En su momento cuando fue lo de Pampita, también se me relacionaba como tercera en discordia y no lo había conocido a Pico Mónaco”, continuó

"Yo ya estoy acostumbrada a que, lamentablemente, se me ponga en ese lugar. Un lugar que es una cagada y donde yo también la paso muy mal”, cerró.

Valeria Archimó sin filtro sobre Sol Pérez y Guillermo Marín

Valeria Archimó abrió su corazón y habló de su separación de Guillermo Marín en Moria es Moria.

"¿La separación fue crónica de una muerte anunciada?”, quiso saber Moria Casán. “Sí, fue una crónica de una muerte anunciada. Nos empezamos a llevar mal. Trabajábamos juntos, estábamos todo el día juntos… éramos de estar mucho tiempo juntos”, empezó.

“Entre el laburo, las cosas, empezamos a chocar, a llevar los problemas del trabajo a casa. Y después esas cosas no ayudaban”, siguió haciendo referencia a los rumores que lo relacionaban con Sol Pérez.

valeria archimo sol perez guillermo marin.webp

¿Valeria Archimó confirmó la infidelidad?

Lejos de evitar hablar del tema, Valeria habló sin filtro sobre Sol Pérez y su ex marido.

"Lastima un poco el pensar que saber que estás con una persona… Nosotros ya estábamos mal, pero tal vez lastima a la lealtad, porque estábamos trabajando todos juntos”, recordó sobre la temporada teatral.

“Muchas veces no molesta el cuerno, sino la torpeza con que te hacen el cuerno”, agregó Moria filosa.

Además, Valeria Archimó reveló que estuvo saliendo con otra persona tras su separación pero que luego de comenzar clandestinamente se terminó.

“Al principio estuvimos clandestino, que es buenísimo. Pero a veces al otro no le gusta tanto, se cree que es por negarlo. Lo importante cuando estás en pareja, es tu vida privada, que conozca a tus amigos, tus hijos, tu familia. La parte de la prensa que tenemos nosotras, se puede manejar aparte”, contó.