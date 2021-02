Sergio Lapegüe y su impactante foto del día 17 en terapia

"Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla", confesó desde su cama de terapia.

"Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan, los que piensan, los que llaman. Sé que son miles. Gracias de corazón. Porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón. Y a veces aparece", agradece y cuenta sobre las diferentes etapas que atraviesa a lo largo de una internación tan extensa.

"El optimista por naturaleza a veces no puede serlo siempre. Y lo admito. La vida acá es así. No puedo bajar. No puedo hacer movimientos bruscos simplemente porque mis pulmones lo pueden sentir. Y ahora están dominados y manejados por el COVID. Solo por ahora", asume.

"El coronavirus tiene el control"

Sergio Lapegüe relata en un extenso posteo cómo le da pelea al virus que "tiene el control".

"Es una pelea fuerte en medio del ring. El que logra respirar gana. El que sabe esquivar los golpes a la larga termina venciendo", asegura.

El periodista cuenta que hoy tiene cánula de alto flujo de oxígeno que es su gran aliada para permitirle respirar pero afirma estar "peleando hasta el final".

"Mi vida será diferente. Aprender a respirar será mi gran desafío", asegura Lapegüe, quien es paciente de riesgo debido a su asma.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCLHB8PNDDOZ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Sergio Lapegue (@sergiolapegue)

"Pronto el abrazo será interminable", confía. ¡Vamos, Sergio!