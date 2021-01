Sergio Lapegüe internado por coronavirus: "Mi pulmón derecho está invadido"

"La historia cambió", aseguró Sergio Lapegüe, quien es considerado paciente de riesgo por ser asmático y lleva unos días internado. Reveló que su pulmón derecho "está empezando a ser invadido por el virus".

El periodista resaltó el accionar de los médicos que intervinieron rápidamente para evitar que el coronavirus se expanda y en las próximas horas recibirá plasma.

"Cuídense", pidió encarecidamente a sus seguidores en medio de la segunda ola de Covid en Argentina.

El posteo de Sergio Lapegüe desde el hospital

"Y un día me tocó a mi...

Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagie de COVID. No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llame al otro día a mi Neumonologo, fui a el sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio. Mi pulmon derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando q se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando q el virus se vaya... muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!!! De corazón gracias. Cuídense!!!"