Los detalles de la fiesta prohibida de Fede Bal que terminó en escándalo con El Polaco

Según el conductor luego de escuchar esta invitación Barby habría puesto el grito en el cielo. En el mensaje se puede escuchar a Fede decir: “Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”.

Sobre el evento, Yanina Latorre explicó que comenzó como un asado pero que luego se convirtió n una fiesta con DJ. "Fue llegando gente, había 30, 40, 50 personas” y el Polaco no habría vuelto a su casa a dormir.

En una entrevista con el portal de noticias Ciudad, Fede Bal rompió el silencio tras el escándalo que generó el audio. Al ser consultado por la fiesta, el hijo de Carmen Barbieri aseguró que se trató de una noche de diversión entre amigos.

"No hubo más que alcohol. Y nos divertimos como nenes bailando en un grupo reducido de amigos", dijo contundente.

Además, surgieron versiones que el audio habría provocado el enojo de su novia Sofía Aldrey y que también se habrían separado. Sin embargo, Fede aseguró que siguen juntos y que no hay ninguna crisis en su relación.

“Sigo en pareja con Sofía. Esto no me generó ningún problema con ella. En mi pareja se habla de todo. Sabía de todo. Después de todo lo que pasé este año, este tema no es nada en comparación”, dijo al sitio Ciudad.