¡Se vio todo! La foto de Cande Tinelli como Dios la trajo al mundo que se arrepintió y borró

Desde allí, Cande Tinelli no ha parado de compartir postales de su día a día aunque fue una de sus últimas fotos la que paralizó Instagram. La novia de Coti publicó una selfie posando completamente desnuda frente al espejo de un glamoroso baño. Tapando sus lolas con un emoji de corazón, Cande Tinelli se mostró como Dios la trajo al mundo.

"Mi Templo", escribió junto a la explosiva postal que si bien minutos después decidió borrarla de su cuenta, se viralizó y causó sensación.

cande tinelli desnuda.jpg

Cande Tinelli se disfrazó de Pamela Anderson y fue furor

En medio del lanzamiento de la nueva serie sobre la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee luego de que les robaran un explosivo video sexual privado, Cande Tinelli decidió ponerse en la piel de la icónica actriz y arrasó.

Vestida con un vestido rojo de látex al cuerpo y peluca rubia, Cande lució súper sexy y bromeó junto a su amigo Nico del Rey.

cande tinelli pamela anderson.jpg

"Con @reydelok no queríamos tener menos onda así que hicimos unas fotos inspiradas en esta emblemática pareja que dio mucho para hablar. La viralización de este contenido no era algo cotidiano como ahora, además era mucho más complejo poder acceder a verlo ¡internet recién arrancaba!", escribió Cande junto al álbum que enloqueció a sus fans y fue de lo más comentado.

El topless de Juanita Tinelli

Días antes, fue Juanita Tinelli la que prendió fuego las redes. La hermana menor de Cande Tinelli convierte en tendencia todo lo que luce, subiendo la apuesta cada vez más y sorprendiendo a sus followers con elecciones de lo más osadas y atrevidas.

En esta oportunidad, la top volvió a ser elegida por su hermana Mica Tinelli para ser la protagonista de la campaña publicitaria de Ginebra.

Como toda una super modelo, Juanita posó luciendo un conjunto de blazer XL, pantalón al tono y pañuelo en la cabeza súper cancero.

Sin embargo, el look no quedó ahí. La diosa no llevó corpiño por debajo dejando su abdomen y sideboob a la vista.

Las fotos, como no podía ser de otra manera, causaron sensación y hasta Mica Tineli estalló.

"Desmayada directamente", escribió la novia de Licha López impactada por la belleza de su hermana.