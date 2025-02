¡Se supo! ¿Quién fue la chica que provocó la separación de China Suárez y Lauty Gram?

El cantante visitó el streaming de Gran Hermano para confirmar su romance con "Luchi", una de las nuevas participantes, y además contó porqué se separó de la China Suárez.

lauty gram luchi.jpg

“Yo creo que con la China fue algo como efímero que pasó y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”, comenzó sacándole importancia a su relación.