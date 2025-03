Se supo quién es el famoso abogado que defenderá a Jesica Cirio.

La elección del abogado llamó la atención debido a la amistad que tenía Jesica Cirio con Fernando Burlando y Barby Silenzi antes del escándalo del Yategate y las fotos de Sofía Clerici con Martín Insaurralde.

jesica cirio abogado.avif

El descargo de Jesica Cirio en redes tras la confirmación de su separación

Tras esta revelación, Jesica Cirio volvió a las redes sociales y revolucionó a sus seguidores al repostear un llamativo párrafo que haría alusión a su situación actual.

jesica cirio descargo.webp

"El respeto no se pide, se da. La lealtad no se exige, se demuestra. Hay cosas que, si tienes que mendigarlas, simplemente no valen la pena. Porque cuando algo es real, no necesitas perseguirlo, justificarlo ni convencer a nadie de su importancia", arranca el descargo de Jesica Cirio.

"Lo que es para ti llega con intención, con claridad y con ganas de quedarse. Lo demás, por mucho que duela, es mejor dejarlo ir", termina lo que podría estar dedicado a su ex Elías Piccirillo.

Jesica Cirio va contra el ex socio de Piccirillo

Cora de Barbieri se comunicó con Jesica Cirio quien no quiso salir al aire pero sí mandó un audio expresando su indignación. "Hola, ¿cómo están? Se imaginarán que no estoy pasando por los mejores días, pero sigo para adelante", arranca el audio.

Además, Jesica Cirio confirmó que iniciará acciones contra Francisco José Huaque. "Más que nada quiero que todo esto se aclare. Y esta persona que decidió pararse en frente de una cámara y decir todas las cosas que dijo, falsas...", dijo.

"Lamentablemente tuvo que tomar la decisión de tomar acciones legales, porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así", agregó mandando la carta de documento que le llegará al empresario.

Jesica Cirio sobre su separación de Elías Piccirillo

En medio de rumores sobre un supuesto acercamiento a Martín Insaurralde, Jesica Cirio habló con Karina Iavícoli y dio detalles de su situación sentimental y apuntó contra todos los que la acusaron de estar al tanto de los polémicos negocios de Elías Picirilo.

"No les va a salir gratis", dijo Jesica Cirio confirmando el desconocimiento total de los negocios de su marido. "No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme", le dijo Jesica Cirio segura de su situación legal.

Además, Jesica Cirio confirmó su separación definitiva y su acercamiento a Martín Insaurralde en los últimos días por el bienesar de su hija Chloe Cirio.