¡Se supo! Quién diseñará el vestido de novia de Tini Stoessel: "La vieron en..."

Días antes, Tini Stoessel revolucionó Miami al mostrarse súper enamorada en la presentación oficial de Rodrigo de Paul en el Inter de Miami. La top lo acompañó desde la tribuna y se robó todas las miradas.

El video de Tini Stoessel en bikini colaless que causó furor

Tini Stoessel se grabó en el mar para adelantar su próximo tema.

Tini Stoessel dio un pequeño anticipo de la canción "De papel" sentada en una tabla en el medio del océano, luciendo una microbikini negra de bombacha hilo dental de lo más sexy.

TINI VIDEO BIKINI MIAMI

Tini volvió a deslumbrar con su figura repleta de tatuajes que previamente había mostrado desde el verano europeo donde sorprendió con una bikini de corpiño doble de lo más original.

Ángel de Brito confirmó el rumor más escandaloso del romance entre Tini y Rodrigo de Paul

Tras las constantes idas y vueltas entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la pareja volvió a mostrarse en público en los últimos meses.

Ahora, Ángel de Brito fue por más y despejó las consultas de los fanáticos. "Para todos los que me preguntan, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul jamás dejaron de verse", dijo en BONDI.

tini rodrigo de paul angel de brito.jpg

"Nunca cortaron", agregó el conductor lo que provocó todo un terremoto de reacciones y especulaciones, en especial por la relación que baría tendio Tini con Young Miko durante una de sus separaciones.