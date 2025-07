¡Se supo! El verdadero motivo de la feroz pelea entre la China Suárez y Ángel de Brito

pampita china suarez corset shiny.jpg El verdadero motivo de la feroz pelea entre la China Suárez y Ángel de Brito.

"La China te subió una historia, no sé si la viste!", le escribió una usuaria en X y el conductor fue con todo. "La tengo bloqueada desde hace 10 años cuando me llamó para putearme por algo QUE ERA VERDAD y ocurrió", deslizó De Brito. "Cuando me decía que Pampita era loca, mala e inventada todo", agregó sobre los dichos de la China Suárez cuando sucedió el escándalo del motorhome.

Ángel de Brito destrozó a la China Suárez

Ángel de Brito dio detalles de la angustia que vivió Benjamín Vicuña el miércoles por la tarde y hasta contó que el actor habría considerando denunciar a la China Suárez por impedimento de contacto.

La China Suárez salió con los tacones de punta, desmintiendo al conductor y acusándolo de inventar y ser mala leche con un descargo explosivo.

Ángel de Brito sostuvo su información, mostró pruebas y le dijo de todo. "Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita, Wanda, entre otras", arrancó el conductor.

"El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña... Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome contestando lo que dice tu EX", agregó Ángel de Brito furioso.

La China Suárez se cansó de Benjamín Vicuña por su adicción al sexo

explotó las redes sociales con un feroz posteo contra Benjamín Vicuña, con el que causó gran impacto al acusarlo de mal padre, infiel y, en especial al referirse a sus supuestas adicciones. "El papá del año que lleva a su hija a una comida para la fotito y se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones", ecribió la China Suárez en parte de su descargo.

Ahora, luego del terremoto mediático que generaron sus declaraciones, en Intrusos dieron detalles de estas acusaciones y revelaron que la China Suárez se estaría refiriendo a la adicción al sexo que tendría el actor.

"Ayer alguien cercano a la China me decía: 'cuando ella habla de adicción, habla de adicción al sexo'. Ella va a salir a aclarar y va a decir: 'adicción al sexo'", señaló el conductor. "Es algo que se ha dicho de Vicuña toda la vida", acotó Rodrigo Lussich.

"Me contaron que él ha estado en lugares, donde estaba con su mujer, pasaba papelitos a otras personas y tenía sexo rápido", detalló Pallares.