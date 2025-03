Se separaron El Polaco y Barby Silenzi: los escandalosos motivos.

"Hoy le escribí al Polaco y le digo 'a mí decime la verdad: ¿te separaste?'. Y me dijo: 'ya te llamo'. Polaco, no me llamaste", disparó Latorre. Además, Ximena Capristo dio pruebas y contó que se encontró con Barby Silenzi cenando sola y sin la compañía del cantante.

El Polaco cumplirá su sueño de jugar en Temperley

Fue una de las grandes noticias del ascenso. Temperley, equipo que milita en el torneo de la Primera Nacional, confirmó la incorporación de El Polaco como nuevo refuerzo. El cantante, que se alejará de los escenarios, cumplirá su sueño de jugar en el club de sus amores.

El Polaco.jpg

El hombre de 37 años, reconocido fanático del Gasolero, fue oficializado con un gran video el cual la institución publicó en sus diferentes canales de comunicación. En el mismo se aprecia como entra al vestuario y es bien recibido por sus nuevos compañeros.

Barby Silenzi le metió presión a El Polaco

Luego de que el ahora futbolista se volviera tendencia tras oficializar su llegada al plantel profesional de Temperley, quien alzó la voz fue su pareja. Barby Silenzi enfrentó los micrófonos, reveló que apoya la decisión y hasta se animó a meterle presión.

En su charla con Ciudad, la bailarina contó cuál es el deseo de Ezequiel Cwirkaluk a la hora de afrontar el desafío de convertirse en futbolista profesional del club del cual es confeso hincha: “Se quiere sumar a Temperley y estar en todos los partidos”.

El Polaco Barby Silenzi.jpg

A la hora de referirse a la decisión que El Polaco tomó con respecto a alejarse de los escenarios por tiempo indefinido, aseguró: “Estoy súper contenta porque es el verdadero sueño de su vida. Me lo había comentado porque hablamos todo en la pareja”.

Al ser consultada sobre si asistirá al estadio Alfredo Martín Beranger en cada una de las presentaciones de Temperley durante el torneo de la Primera Nacional, no dudó: “¡Obvio que lo voy a ir a alentar a la cancha!“.

Para finalizar, Barby Silenzi confirmó que le gustaría que El Polaco le dedique un gol “sacando un anillo de compromiso”. Sabiendo que es un pedido difícil, reconoció que: “Me encantaría que me busque en la tribuna y me haga un corazón con las manos sobre su pecho”.