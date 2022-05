"¡Se pikó!", Silvina Escudero volvió a filtrar fotito en Divas Play y es un montón

"Les dejo material nuevo y también gratis", adelantó en sus historias para luego revolucionar a sus fans con una foto desde el ring de boxeo donde se mostró súper picante.

silvina escudero ring 3.jpg

"Se pikó en el ring", escribió Silvina Escudero prometiendo más contenido en Divas Play aunque fue suficiente para sus seguidores y figuras como Adabel Guerrero que no dudó en darle like y comentar "Yendo, no llegando".

Silvina Escudero prendió fuego el feriado

Días antes, Silvina Escudero aprovechó el feriado para realizar una producción fotográfica donde mostró su faceta más pícara y picante.

En esta oportunidad, la hermana de Vanina Escudero lució se animó a posar con un look súper juvenil tapando sus partes íntimas con una patineta.

"Este feriado me copé y subí mucho para ustedes. Acá te inspiro", escribió Silvina junto a la atrevida postal que compartió en sus historias generando gran expectativa entre sus followers.

silvina escudero.jpg

Cuánto hay que pagar para ver a Silvina Escudero en Divas Play

El servicio de Divas Play se puede contratar por tiempo indeterminado o hay ofertas por meses. En caso de que una persona quiera acceder a todos los contenidos por un mes, se debe abonar 15 dólares. Además, el sitio aclara que se agregará un costo de transacción de U$ 0.99.

Para comodidad del usuario, todos los planes se renuevan automáticamente. en caso de no querer continuar con el servicio puede darse de baja.

Silvina Escudero en divas play.jpg

En Divas Play está lleno de figuras argentinas

La disputa entre famosas argentinas en Divas Play es feroz. Cada vez son más las que se unen al sitio para adultos en busca de ingresos en dólares. Entre ellas se encuentran también Mariana Diarco, Celeste Muriega, Barby Silenzi y Vanina Escudero.

Estas son las principales famosas en el sitio de adultos:

Florencia Peña

Silvina Luna

Silvina Escudero

Adabel Guerrero

Johanna Villafañe

A ellas hay que sumarle a Christian Sancho y una curiosidad: un perfil compartido entre él y su pareja, Celeste Muriega.