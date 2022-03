¡Se filtró todo! La China Suárez prepara una mega fiesta de cumpleaños y bajó de la lista a...

"Para celebrarlos está preparando un fiestón, un gran evento. Me contaron que está preparando un fiestón en su propia casa porque quiere pasarla bien. Va a celebrar a lo grande, quiere mucha joda. Ya estuvo mirando muchos proveedores, arreglando. El año pasado ya hizo algo que fue muy lindo", contaron.

En cuanto a la lista de invitadas, Paula Chaves, Zaira Nara y Mery del Cerro no estarían invitadas, a diferencia de otros años en los que fueron las primeras en llegar y celebrar con su ex amiga.

La China Suárez dejó de seguir a Paula Chaves

Tras la explosión del Wandagate y luego de que se confirmara el affaire de la China Suárez con Mauro Icardi, Paula Chaves tomó partido y apoyó a su amiga Zaira Nara y a Wanda.

Hace algunos días, la China decidió confirmar el fin de la amistad por todo lo alto y dejó de seguir a Paula Chaves en Instagram demostrando que ya no tiene ninguna relación con quien fuera su amiga durante años.

china paula 2.jpg

La frase de la China Suárez contra sus ex amigas

Ahora, la actriz fue por más y volvió a paralizar las redes con una publicación que parecería estar dedicada a sus ex amigas.

Desde su nueva casa, la actriz compartió una reflexión explosiva.

"Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume", escribió la China, en un letrero blanco sobre un fondo en color gris.

china paula 2.webp

El alocado festejo de San Valentín de la China Suárez

La China Suárez no pasó San Valentín junto a su a Armando Neva Navareño pero sorprendió a sus followers al publicar imágenes súper cariñosas junto al español.

Sin embargo, la China Suárez dedicó su posteo de San Valentín a sus hijos. La top compartió fotos de su festejo junto a Rufina, Amancio y Magnolia desde un cuarto de hotel.

En bata y luciendo súper natural, la China publicó una foto con sus pequeños y sorprendió a sus fans. "My kinda valentines", escribió recibiendo cientos de comentarios felicitándola por su compañía.