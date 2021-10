¡Se filtró! La defensa de la China Suárez por los mensajes: "Va a decir que cree en el amor libre"

Además, el conductor de Los Ángeles de la Mañana contó que otra fuente le aseguró que la China Suárez no escribió los mensajes que cirulan con los medios: "Quizá muestre los verdaderos chats, no esos chats fakes que hizo Wanda con Photoshop".

Un amigo de la China Suárez incluso le confirmó que sí existieron los mensajes y que hubo un picante histeriqueo virtual.

LA PALABRA DE LA CHINA SUÁREZ: Dijo creer en el amor libre y acusó a Wanda de mostrar chats falsos

Como si fuera poco, luego de que salieran a la luz mensajes e incluso algunas supuestas fotos que la China Suárez le habría mandado a Mauro Icardi, Jorge Rial dio más información y sorprendió al dar detalles de la actitu de Vicuña con su ex mujer.

Según el conductor, la empresaria y el actor chileno habrían tenido una llamada telefónica luego de que saliera todo a la luz. Benjamín Vicuña no solo que no negó los chats entre la China e Icardi sino que incluso fue letal sobre su ex mujer.

“Entra un nombre que sobrevuela como personaje secundario, pero para mí es protagonista, que es Benjamín Vicuña”, le señaló Rial a De Brito en si programa de radio.

“Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura”, agregó.

“Perdón por repetirla, pero Vicuña le dijo: ‘Es muy p…’”, dijo sin anestesia Rial sobre la descripción del chileno sobre el actuar de la China Suárez.

“La charla te la confirmo, no sé los términos. Vicuña y la China se separan, ella lo deja porque se enamora de otra persona, empieza a salir con otra persona. Estuvo saliendo hasta hace poco con Nico Furtado”, concluyó De Brito.

Lo cierto es que Benjamín Vicuña está muy angustiado por la situación y por todo lo dicho sobre la China Suárez, y Pampita sería su sostén en estos días.