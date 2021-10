Si bien se reconciliaron, Soldato entiende muy bien la situación de Wanda Nara con la China Suárez.

La palabra de la esposa de Cabak, cómo descubrió la infidelidad en su celu, entre ellas una famosa

Fue Ángel de Brito quien reveló que Verónica Soldato le mandó un mensaje hablando de su propia situación y defendiendo a Wanda Nara sin dudarlo.

Ella me dice "Hola Angel" y enseguida me aclara "yo nunca te desmentí. Con el único periodista que hablé fue con vos", arrancó De Brito, muy sorprendido. "Ella sigue el mensaje y dice "claro que estoy al tanto de todo lo que está pasando. ¡¡Banco a Wanda!! Ojalá que lo perdone", terminó, dejando en claro de qué lado está la esposa del conductor de La jaula de la moda.

Horas antes, Mauro Icardi confirmó en redes sociales la reconciliación con su esposa Wanda Nara. Sin embargo, la crisis parece no haber terminado y la reacción de la empresaria deja mucha tela para cortar.

View this post on Instagram A post shared by (@mauroicardi)

"Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo", posteó Mauro Icardi junto a dos fotos en las que se lo ve abrazado a Wanda Nara, aunque las mismas no son nuevas.

"Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quiénes heriste", agregó etiquetando a su esposa y dando a entender que ella lo perdonó.

Sin embargo, por parte de Wanda Nara no hubo gesto alguno. Ni un me gusta, ni un comentario, ni un repost ni nada... De hecho, la rubia no volvió a seguir en Instagram a su marido y padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella.

Por el contrario, la única actividad que tuvo en redes después de la supuesta reconciliación con Icardi, fue repostear en una historia una publicación de Nora Colosimo, su mamá, en la que le brinda todo su apoyo con una simple frase: "Amor mío".

Después de estos idas y vueltas en posteos, Mauro Icardi reapareció en Instagram con una historia y una nueva publicación. En la story se lo ve junto a Wanda mimoseándose en un sillón a las 7 am de la Argentina. Mientras que solo unos minutos después, posteó una foto juntos, recuerdo de su último viaje por África con la leyenda: "Abrázame fuerte, y no me sueltes nunca".

La reacción de Wanda Nara a estas nuevas señales de su marido fue otra vez el silencio.