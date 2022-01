"Se escucharon los gritos de ella", la verdad detrás del abrupto final del programa de Florencia Peña

En Intrusos, hablaron del tema y revelaron los verdaderos sentimientos de Florencia Peña sobre lo sucedido.

Al comunicar la noticia en su programa, la rubia explicó que tiene muchos compromisos laborales y quiere dedicarse a la actuación.

¿Ángel de Brito limpió a Flor?

El enojo de Florencia Peña

Sin embargo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se mostraron escépticos con sus explicaciones.

“Apareció una noticia que no se esperaba que fue el anuncio de Flor Peña del final de su programa para fin de mes. Flor de Equipo lideró su horario todo el año pasado y termina, tal vez por decisión del canal o ahí habría un trasfondo”, explicó Lussich.

"Algo le dijeron a Florencia Peña que hizo que ella diga ‘hasta acá’. Después ella arrancó con todo esto de ‘mi actriz me llama, mi actriz me pide’. Dice eso y empieza a llorar. Yo se las creo a las lágrimas, Adri no”, siguió.

“Clásico de actores, en vez de decir ‘estoy hinchada las pelotas porque me quieren hacer esto o aquello’, dice ‘mi actriz me llama’. Las paredes de ese canal escucharon los gritos de ella, su enojo”.

El anuncio de Florencia Peña sobre el fin de "Flor de Equipo"

A través de un posteo junto al equipo del programa, la diosa comunicó que a fin de Flor de Equipo.

"Quería contarles que a fin de mes termino con #FlorDeEquipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", comenzó escribiendo junto a una imagen de su equipo.

"Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con @telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. #FlorDeEquipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando", siguió dando una pista de sus próximos proyectos.

"Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", cerró.