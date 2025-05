Se confirmó la peor noticia para Wanda Nara: "Amigos..."

Además, L-Gante se mostró expectante de lo que vendrá con su nueva novia y fue letal sobre su vínculo con Wanda Nara. “Estamos tranquilos y enfocados en lo nuestro. Seguramente, más adelante vamos a hacer un plan de planes”, agregó, sobre la posibilidad de viajar con su flamante novia. Y sobre su vínculo con Wanda, remarcó: “Hace un tiempo no me hablo, pero me imagino que debe estar todo bien. Amigos”.

L-Gante tiene nueva novia y hay fotos: "Es parecida a Wanda"

El bombazo lo dieron en Salvese Quien Pueda asegurando que L-Gante ya superó a Wanda Nara. "L-Gante está con otra, una chica de zona Oeste, una bailarina de danzas árabes. Se llama Rocío, es muy parecida a Wanda Nara", reveló la panelista Majo Martino.

"Vi un chat en bombita donde él le dijo 'te extraño' y esto fue el domingo pasado", agregó la panelista sobre el inicio del romance mientras mostraban un video de la pareja el día 27 de abril.

Además, la bailarina señalada como el nuevo amor de L-Gante le admitió a la periodista que tuvo encuentro sexuales con el cantante. "Ahora entiendo a Wanda", le dijo atrevida sobre las dotes del joven.

La insólita respuesta de L-Gante cuándo le preguntaron si se reconcilió con Wanda Nara

Luego de la viralización de las imágenes de su almuerzo familiar, L-Gante fue invitado a la mesa de Juana Viale y sorprendió con sus respuestas al ser consultado por su relación con Wanda Nara.

"¿Pero estás en pareja o no estás en pareja?", le consultó la nieta de Mirtha Legrand al cantante. "Lo mismo me pregunto, porque también estoy medio confundido", se sinceró divertido.

“Supuestamente me había dejado”, contó L-Gante. “Me cayó a mi casa, así de la nada... de repente mi mamá me dijo: 'mirá, que vino Wanda'", dijp sobre la inesperada aparición de Wanda Nara en el almuerzo familiar. "Todavía nos debemos una charla, así que no sé en qué estamos", cerró.