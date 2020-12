¡Se casa Barbie Vélez! Las fotos del romántico compromiso en Punta Cana

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIrB-O9nRWH%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

“ SIIIIIIIII! Hoy y siempre!”, escribió ella con una foto abrazada con su novio en una paradisíaca playa de República Dominicana. El posteo inmediatamente causo furor y recibió miles de likes y felicitaciones.

Barbie y Lucas están conviviendo desde hace algunos años y este 2020 incluso atravesaron la cuarentena juntos en la casa de Nazarena acompañados por Thiago y Santiago Camaño el actual novio de la productora.

Días antes Barbie grabó un video desde Punta Cana y reveló detalles de su viaje. “Yo tenía este viaje planificado con mi familia hace un año, no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, pero bueno, nos lo achicaron un poco y acá no funciona todo, pero viajamos”, contó la rubia en sus historias de Instagram.

A pesar de estar pasando unos días fabulosos, Barbie expresó que su mayor miedo se va a presentar unas horas antes de regresar a la Argentina, porque exigen una prueba de PCR negativa para subirse al avión. “

"Para volver al país nos tenemos que hisopar 72 horas antes, y tengo un miedo que nos les puedo explicar, yo nunca me hisopé todavía. Pero, a no ser que haya un cambio de último momento, que lo estoy deseando con todas mis fuerzas, pero parece que es así: hisoparse y llegar con el resultado negativo para poder viajar, porque no te dejan subir al avión”, reveló.