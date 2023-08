Salma Hayek se animó a las transparencias y presume de sus curvas 

En las últimas horas, Salma Hayek se animó a posar en traje de baño y con un vestido playero en su cuenta de Instagram.

Salma Hayek.jpg Salma Hayek de vacaciones en Los Cabos.

El posteo de Salma Hayek en Instagram ya cosecha casi 1 millón de likes y cientos de comentarios. "Espectacular como una Sirena", "Belleza sin límites", "Hermosa", "Mujer al natural, hermosa", son solo algunos de los comentarios que le han dejado los fanáticos a la actriz.

Actualmente Salma Hayek se encuentra de vacaciones en la isla Los Cabos, ubicada en el extremo sur de la península de Baja California. La actriz está acompañada de su marido, el empresario francés François-Henri Pinault.

En otros posteos se la ve cabalgando en la playa o disfrutando de una piscina climatizada.

Salma Hayek 2.jpg La actriz mexicana Salma Hayek deslumbrando con su físico.

¿Salma Hayek se reconcilió con Jennifer Lopez?

Desde hace varios años que la prensa de Hollywood se pregunta por qué Hayek y Lopez ya no se muestran juntas en eventos. Esto se debe a que Lopez estaría enojada con Salma por haberse quedado con el papel de Frida Kahlo en la película sobre la artista.

Sin embargo parece que los malos entendidos quedaron atrás, ya que Hayek decidió felicitar a la intérprete de "Waiting For Tonight" con un posteo de Instagram.

Salma Hayek 3.jpg Posteo de Salma Hayek para felicitar a Jennifer Lopez.

"¡Feliz cumpleaños Jennifer López!. Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!". escribió Hayek.