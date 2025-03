Salió a la luz la fortuna de Jesica Cirio: tiene más de 40 departamentos

“Él armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero a las modelos directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera", arrancó explicando la periodista. Rud le daba en pozo departamentos, por lo que Jésica Cirio "llegó a tener 42 departamentos" agregó. “No fue una persona que no tenía dinero cuando se casó. Ella trabajó y lo ganó“, cerró Evelyn.

¿Jesica Cirio le metió los cuernos a Martín Insaurralde?

De acuerdo con Viviana Canosa, Jesica Cirio habría comenzado su relación mientras seguía casada con Martín Insaurralde. “Me están diciendo que Elias fue el tercero en discordia en la separación de Jésica e Insaurralde”, arrancó la conductora generando gran expectativa.

jesica elias insaurralde.webp

“Ella le decía a Insaurralde que se quería ir al mundial y Martin le decía que no podía porque estaba en campaña. Y encontró uno que la llevó y se fue con Piccirillo al mundial”, agregó.

Cómo celebró Jesica Cirio sus 40 años, las fotos que muestran todo

Jesica Cirio cumplió 40 años y, a pesar de la polémica situación que está viviendo, compartió en sus redes postales de su festejo.

Luego de varios días de silencio en su cuenta de instagram, Jesica Cirio volvió de a poco a publicar contenido y el día de su cumpleaños no fue la excepción.

Jesica Cirio arrancó sus 40 años junto a su hija Chloe quien la sorprendió con un desayuno y regalos como mostró en un video de lo más emocionada.

jesica cirio cumpleaños.jpg

Al anochecer, Jesica Cirio optó por una pequeña celebración junto a sus amigas íntimas. La top sopló las velitas rodeada por su team y la notable ausencia de Elías Piccirillo.