Sabrina Rojas confesó qué piensa Luciano Castro de su romance con José Chatruc

sabrina jose chatruc La reacción de Luciano Castro al romance de Sabrina Rojas y José Chatruc.

Si bien no quiso ahondar en detalles, Sabrina Rojas reveló que está en un buen momento con su ex. "Tenemos semanas hermosas, otras odiosas, y hoy estamos en paz”, dijo la conductora.

El video hot de Sabrina Rojas y José Chatruc en las playas de Punta del Este

Sabrina Rojas y José Chatruc aprovecharon la Semana Santa para disfrutar de una mini luna de miel en Punta del Este. La pareja fue fotografiada en el aeropuerto antes de embarcar mostrando que su noviazgo sigue más fuerte que nunca.

A su llegada, Sabrina Rojas y el ex tenista no tardaron en presumir su amor desde las playas de Punta del Este donde estuvieron a los besos apasionados.

sabrina chatruc punta del este Sabrina Rojas y José Chatruc enamorados en Punta del Este.

En Instagram se viralizó un video, donde se los vio inseperables durante el atardecer esteño. Días antes, fue la misma Sabrina Rojas quien confirmó su amor por Chatruc en una entrevista con la revista Para Ti. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”, dijo.

Sabrina Rojas habló del fin de su matrimonio con Luciano Castro

“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina Rojas a Yanina Latorre en SQP.

Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.

Por primera vez, Sabrina Rojas dio detalles íntimos de los problemas que atravesaron e incluso contó las razones del fin de la pasión en la pareja.

"Si yo me sentase a hablar de los cuernos y le pusiera la contundencia como en realidad lo viví, sería mucho peor para él y para todos”, arrancó haciendo referencia a las infidelidades de Luciano Castro cuando estaban casados.“Hablo de esto de manera liviana, me río. Es una manera de seguir cuidándolo”, siguió.

Al terminar un video de Moria Casán habando de su forma de tratar a Luciano Castro, Sabrina Rojas se sinceró.“Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó... Yo cuidé mucho de él. En un montón de sentidos”. Y cerró, tajante: “No lo volvería a hacer. No hay que volverse madre de sus parejas, deserotiza”., cerró reflexiva.