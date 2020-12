¡Rompió la red! La primer foto oficial del Tucu López y Jimena Barón festejando la Navidad

jimena el tucuu.jpeg

Hace unas semanas, Ángel de Brito y Juariu la famosa panelista de Bendita, dieron a entender a sus seguidores que al cantante de la Cobra estaría embarazada del tucumano.

Fue Juariu quien compartió el mensaje de una mujer contándole que Jimena estaría embarazada: “¡¡La cobra está embarazada!! Me lo cuenta una amiga de Tucumán, muy allegada a la familia López”.

Ángel de Brito se comunicó con Jimena a través de whatsapp y la respuesta de "La Cobra" fue contundente. Junto a una imagen, Jimena respondió sin filtro y despejó cualquier duda sobre su supuesto embarazo.

"El culo tengo embarazado. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", contó el periodista en Los Ángeles de la Mañana.