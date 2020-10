En medio del video que Romina Malaspina graba frente a su espejo para mostrar su look, su gata Mia la sorprende pasando entre sus piernas con un Creeper de Minecraft en la boca.

Sabida es la afición de Romina Malaspina por los videojuegos. Los Creepers son enemigos ficticios en el videojuego de caja de arena Minecraft que atacan explotando cerca de su objetivo.

La descripción del posteo de Romina Malaspina sorprendió a todos sus seguidores que quedaron impactados no solo con el cuerpazo de la modelo y su atuendo naranja, sino también por el detalle que marcó sobre su gata.

"Seguro no le presenten mucha atención al parodie pero lo mejor del video es Mía pasando entre mis piernas con un Creeper en la boca. Tiene más huevos que Montana. Además le da caña a un Enderman. No sé, fíjate si te da to fight w her ndeah (sic)", escribió Romina Malaspina, etiquetando a su gata que también tiene Instagram.

romina malaspina 1.jpg Romina Malaspina y ¡lo que le pasó entre las piernas!

El enojo de Romina Malaspina

Hace unos días, Romina Malaspina dejó de lado su intimidad, el look y las liviandades de Instagram para denunciar el robo que sufrió su hermana en Mar del Plata.

Harta de la inseguridad y preocupada por su hermana, que se salvó de milagro, posteó en Twitter: "Acaban de intentar robar a mi hermana en Mar del Plata cuando fue a comprar y se salvó de milagro, corrió a más no poder. Me llamo llorando muerta de miedo. Hasta donde va a llegar este país? Realmente es vida no poder bajar a comprar al almacén de tu casa?"