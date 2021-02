Rocío Pardo, la explosiva rubia que conquistó a Ulises Bueno

"Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante", reveló sobre su intimidad el cantante.

Rocío Pardo es actriz y bailarina. Tuvo una breve participación en ShowMatch, como pareja de El Dipy. También pisó la pista en 2017 cuando Ulises debió cantar en el programa y ella apareció como su acompañante.

ulises bueno rocio pardo 2.jpg Rocío Pardo, la infartante rubia que conquistó a Ulises Bueno

Después de eso, sin ser pareja siguieron en contacto y recién ahora retomaron la relación de manera más firme.

Actualmente está trabajando en Carlos Paz en la obra "Madame", junto a Diego Reinhold y Facu Mazzei.

"Disfrutando de Rosario después del show!", escribió Ulises Buenos junto a la foto en la que aparecen juntos.

ulises bueno rocio pardo.jpg Las sonrisas lo dicen todo. Con una foto, Ulises Bueno se mostró públicamente por primera vez con su novia, la bailarina cordobesa Rocío Pardo. El hermano de Rodrigo, El Potro, reveló antes que está enamorado.

Cinthia Fernández, panelista de Los ángeles de la mañana, fue una de las primeras en comentar: "Qué lindoooooos los 2", dando por sellado el amor entre ambos.

"Tu felicidad es la de este pueblo que te banca en las buenas y te sostiene en las malas. Que lindo es verte feliz barbita", acotó uno de sus fanáticos dando el visto a la nueva relación del hermano de Rodrigo.

ulises bueno rocio pardo 3.jpg

El tema que nunca quiso hacer en su vida

Invitado por Jey Mammon, Ulises confesó que el famoso "Dale, vieja dale" que tanto éxito tuvo no solo no le gusta sino que "nunca lo quise hacer en mi vida".

“¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida? Cuando me lo ofrecieron dije: ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, aseguró el hermano de Rodrigo para sorpresa de sus seguidores.