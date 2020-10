Rocío Oliva, sobre Diego Maradona: "No lo vi bien, me da tristeza"

En medio de un clima muy emotivo, Mariano Iúdica le hizo una pregunta a Rocío que la hizo llorar: “¿Qué puede estar pasando en la cabeza de él hoy, con 60 años?”. La joven hizo un esfuerzo por contenerse, pero apenas pudo hablar con la voz quebrada: “El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”.