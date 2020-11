Rocío Oliva contó qué le dijo Claudia Villafañe

Y remarcó que seguirá hablando si escucha algo que no es cierto sobre ella.

"Yo no voy a quedar como mentirosa y cada vez que salgan a decir algo de Rocío que está mal, lo voy a salir a responder", aseguró la rubia.

E indicó: "No soy mentirosa, es lo único que me importa que quede fijo. Yo no miento y si me equivoco lo digo como todos".

En las últimas horas quien había cuestionado fuerte a Rocío desde las redes sociales fue Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando.