"A mí me dijeron: no sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos", dijo Marina Calabró en el programa de radio Lanata sin filtro.

Días antes, la periodista se mostró muy punzante con el certamen y recordó el paso de su hermana Iliana Calabró cuya eliminación causó mucha controversia luego de que la actriz asegurará que recibió una receta con indicaciones incorrectas.