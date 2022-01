¡Redobló! Gladys la Bomba Tucumana se grabó en bikini desde una lancha: "¡Cómo hiciste!"

Acompañada por amigas, Gladys se grabó disfrutando del sol y sorprendió a sus fans luciendo una micro bikini metalizada con transparencias súper jugada.

"Qué hermosa estás", "¿Cómo hiciste?", "Pasá la receta", escribieron sus followers que no dudaron en llenarla de likes y emojis elogiando sus curvas.

Gladys La Bomba orgullosa de sus curvas

Días antes, Gladys arrancó con sus posteos con un video de tik-tok en el que una vez más lució una bikini y habló de la importancia de quererse a uno mismo.

"Lo importante no es lo de afuera, sino el espíritu. Lo que llevamos dentro, así que no me critiquen. Me divierte hacer esto para ustedes y de paso me hago la linda. ¡Linda, linda, linda!”, exclamó la referente de la música tropical en un reel de Instagram.

Gladys remarcó que ella no teme mostrarse tal cual es a pesar de su edad. “Con todos los detalles que puedan ver que soy una mujer real de 50 y algo… Mmm, que viva la vida, y la música que amo. Yo, mujer real”.

El secreto de su cambio

En una entrevista con Paparazzi, Gladys la Bomba reveló las claves de su transformación física.

"Llevo bajados 20 kilos… Aparte de la dieta, hago actividad física también. Cinta, unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es mas para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, continuó La Bomba. “Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y con sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, destacó.

En cuanto a la dieta, Gladys explicó que la hace todos los días y que come lo que tiene que comer para no engordar. No come grasas, y dejó las carnes.