jimena baron tucu lopez sex 1.jpg Reapareció Jimena Barón: fue a ver bailar desnudo a su novio Tucu López, en la obra Sex, que comparte con Noelia Marzol

Después del escándalo por la nueva separación de Daniel Osvaldo, Jimena Barón se alejó de Instagram y descubrió el amor en el Tucu López a mediados de agosto. La relación se fue haciendo cada vez más fuerte.

El único que habló al respecto fue el actor, quien no definió a la relación como un noviazgo. “No tengo una respuesta concreta para darte respecto a qué fue lo que me conquistó. Creo que todo. Me río mucho con ella y ella se ríe mucho conmigo. Para mí la diversión y pasar bien el rato, y tengo un código de humor. Me parece fundamental. Está buenísimo, me parece que va por ahí”, dijo sobre Jimena Barón.

El romance fue descubierto por las redes luego de que se empezaran a filtrar fotos de ellos juntos.