¡Quién es! Afirman que Roberto Castillo está engañando a Cinthia Fernández con otra mujer

Fue Daniela quien confirmó la identidad de la supuesta amante de Castillo. "¿Empieza con R?" , le consultó la ex de Roberto y Fernanda contestó: “Sí”. “¿Trabaja en el estudio de él?" , repreguntó Matías Vázquez y Daniela respondió: “Sí” .

La pelea de Cinthia Fernández con la ex de Castillo

Fernanda Iglesias subió videos de la acalorada discusión que se dio dentro de la camioneta en la que viajaban Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

El problema se dio cuando la ex del abogado no quiso dejar ir a sus hijas al ver que el auto no tenía sillita para niños. Ante esto, habrían estallado los gritos y forcejeos entre los presentes y Cinthia Fernández incluso salió corriendo a comprar la sillita correspondiente.

"No tiene sillita de seguridad, Cinthia me está grabando...", expresa Fontana en el video. "Salí de mi auto, por favor", le pide Cinthia Fernández indignada. Además, la ex mujer de Castillo efectuó denuncia por violencia de género.

Yanina Latorre destrozó la relación de Cinthia Fernández y Castillo

La relación entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández esta cada vez peor desde que la ex angelita se muestra inseparable de su novio Roberto Castillo.

"¿Qué pasó con Cinthia Fernández? Nada, no aguanta que yo le diga que la pareja de él me parece vomitiva. No tiene humor. Cada vez que cambia de novio se pone con la personalidad del novio. Ahora es seria, es abogada, estudia online por canje de la universidad", expresó Yanina Latorre en su programa Salvese quien Pueda.

yanina cinthia fernandez.jpg

La conductora le contestó luego de que Cinthia Fernández criticara a LAM por no entrevistar en profundidad a Emily Seco, la participante de Love is Blind que denuncio a su novio por violencia de género. "No entró porque algo estaría midiendo y nosotros somos un programa de televisión que buscamos rating. No somos una comunidad de servicios", explicó.

"Roberto Castillo y ella viven con un fillmaker, se filman y autofilman todo el día. Ahora que está con él cambió el look, ya no se maquilla. Está estudiando abogacía online. Y ahora cada vez que el tipo va a un allanamiento, lo publican y ella lo acompaña", continuó Yanina Latorre picante.

