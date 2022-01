¡Quedó en topless en pleno show! A Miley Cyrus se le cayó el top en vivo y parailizó Año Nuevo

Desde minis de brillos hasta vestidos super cortos, Miley dejó mucha piel al descubierto aunque en una de sus canciones casi queda completamente desnuda.

Todo sucedió mientras Miley Cyrus estaba interpretando su hit Party in the Usa. Para la canción, la diosa eligió un conjunto de mimi y crop top de paillettes de lo más revelador.

Sin embargo, mientras cantaba, su top comenzó a desprenderse hasta que Miley tuvo que darse vuelta y sacarlo por completo.

Ante una audiencia atenta a todo lo que estaba sucediendo, la cantante se fue al backstage y regresó a los segundos tapada con un blazer para continuar con su performance.

Lejos de dejarlo pasar, su compañero Pete Davidson incluso bromeó sobre lo sucedido y hasta mostró su propio pezón.

Al terminar, agradeció a la audiencia y a los televidentes en casa por sintonizarla y volvió a bromear sobre el inesperado momento de dramatismo:

”El programa de esta noche ha consistido en ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”.

Miley Cyrus gracefully catching her top at 12:03 New Years