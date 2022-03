"Quedó re bien lubricado", Melody Luz y Santiago del Azar encendidos en el Hotel de los Famosos

melody luz 3.webp

"Lo que podés hacer es masajearme un poco. La gente de Zona Norte no se la banca”, le dijo Melody a Santiago al enterarse de que el ayudante de Christian Petersen vive en Martínez. “No, yo me la recontra banco, en todo”, respondió el joven.

En ese momento llegó Majo Martino y terminó con el juego de seducción. “Esto es trabajo Santi, es área de trabajo, por favor despejá la cocina”, le pidió la periodista.

La pelea de Melody Luz y Majo Martino por Santiago del Azar

“¿Vos no tendrías que estar trabajando, haciendo otra cosa?”, le preguntó Melody a Majo indignada con la interrupción.

Lejos de dejarlo pasar, Majo Martino fue por más haciendo y le pidió a Del Azar que le explique cómo untarle manteca a los choclos.

“¡Bien pilla!”. ¡Qué bien que lo enmanteca! ¡Quedó re bien lubricado! Ya me aburrí", dijo Melody, que abandonó la cocina.

“La nena está enojada y cuando la nena se enoja”, dijo Sabrina Carballo. “No le tenemos miedo a la nena. No tiene un pelo de nena realmente”, respondió Majo picante.

Majo Martino empezó a tirotear a Santiago, Melody Luz no se quedó atrás y fue a la cocina en malla

¿Quién es Melody Luz?

Melody es bailarina y se hizo conocida cuando participó del Bailando por un sueño en donde fue la compañera de Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes. Con apenas dos años empezó a bailar en una escuela de su barrio. “Cuando bailo no me pienso, soy carne y a la vez espíritu, y me siento plena -confiesa-. Bailar es libertad, expresión, y es encontrarme con mi esencia”, dijo tiempo atrás en diálogo con Infobae.

Ahora en el reality sorprende a más de uno por su sencillez y su extrema sensualidad. Es que no solo se muestra muy simpática y extrovertida sino que además tiene un juego de seducción con uno de los cocineros de El Hotel de los Famosos.

Los 16 famosos, quedan 15 tras la eliminación de Militta Bora, deberán permanecer encerrados en un hotel y en el que deberán convivir hasta que el juego se los permita. El ganador o la ganadora deberá permanecer adentro por un término de cuatro meses, que es lo que la producción espera que dure este ciclo, según se informó.

Militta fue eliminada tras competir contra Kate Rodríguez en una prueba física y de coordinación. La cantante de esta manera se convirtió en la primera en dejar de participar del reality y dejó muy fuerte la presencia de la morena.

