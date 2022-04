"¡Quedé como quería!", Tamara Báez volvió a operarse y la foto reventó las redes

A pesar de esto, Tamara Báez sigue compartiendo con sus followers los cambios que se realiza en su rostro. Ahora, la rubia volvió a rellenarse los labios y feliz con el resultado no dudó en mostrar una foto con el resultado final.

tamara baez labios.webp

"Sin filtro porque quedé como quería", escribió Tamara posando junto a la doctora que hizo la intervención y luciendo una boca de lo más voluminoso.

La foto de Tamara Baéz antes de sus operaciones estéticas

Viralizaron una foto de Tamara Baéz donde se la ve mucho más joven y luciendo completamente diferente a cómo se muestra ahora.

Morocha, con otros labios, y otro estilo, Tamara se ve casi irreconocible pero lejos de negarlo, la mamá de Jamaica habló de su transformación y disparó contra todos.

tamara baez 2.jpg

El explosivo descargo de Tamara Baéz por su foto retro

“16 años sí era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis que quieren descansarme a mi justo a mí, la piba más normal que existe”, expresó contundente en sus redes sociales.

“Yo siempre de barrio como ahora, me puse un poco de labios me arregle la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden", siguió.

"Les duele una banda verme bien. Esa foto es del documento que fui a las 3 am hacer fila sin dormir cuando era una nena. Las quiero y sigan mis pasos no exploten cuando me vean las lolas hechas", sentenció picantísima en las redes.

Tamara Báez debutó como cantante

La joven se animó a debutar como cantante y acompañó a L-Gante en un pequeño show que dieron en una cervecería.

"Vamos a cantar el primer tema que le hice grabar a Tamara", la presentó el rey de la cumbia 420.

Pese a los nervios, Tamara Báez la rompió y compartió su primera vez a través de un video en TikTok que se volvió viral.