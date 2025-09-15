Inicio Farándula Wanda Nara
¡Qué pasó! Polémica foto de Wanda Nara y su nuevo novio en un supermercado

Explosión en las redes sociales por la comprometedora foto que tomaron de Wanda Nara y su novio de compras en Uruguay.

Por UNO
Tras varias semanas de rumores sobre su incipiente relación, Wanda Nara y su nuevo novio Martín Migueles viajaron a Punta del Este, haciendo oficial su romance.

Si bien fue la misma Wanda Nara quien no paró de compartir videos y postales mostrando detalles de su mini luna de miel, los fans también tomaron imágenes de la pareja.

Wanda Nara y el socio de Elías Piccirillo fueron de compras a un supermercado y la actitud de Migueles hacia Wanda llamó la atención de los presentes.

Fue el periodista Fede Flowers quien publicó la foto. "Wanda y Martín Migueles en un supermercado y acompañado de una amiga de ella. Me cuentan que él se mostró un poco distante", contó el periodista

¿Wanda Nara embarazada?: la contundente foto que estalló los rumores y luego borró

Desde allí, Wanda Nara no solo mostró su apasionado amancer sino que redobló la apuesta y publicó una foto con un detalle imposible de pasar desapercibido.

En la postal Wanda Nara presumió la vista al mar que tiene su casa en Punta del Este y entre los objetos de su mesa dejó ver una caja de test de embarazo.

Fue Juariu la primera en notar su publicación. "Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar", dijo en Cortá por Lozano al analizar la imagen. Minutos despúes Wanda Nara eliminó la postal de su cuenta de Instagram.

La luna de miel de Wanda Nara y Martín Migueles

Fue Yanina Latorre quien reveló la primicia en SQP. “En este momento Wanda y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga. Están yendo a Punta del Este en primera clase” de una conocida compañía de ferrys, dijo sobre la mini luna de miel de Wanda Nara y el socio de Elías Piccirillo.

"Yo creo que ellos están por blanquear o lo está haciendo porque ya no lo maneja”, agregó Yanina mientras mostraba imágenes de la pareja en un free shop. "Son estos que vivían en la marginalidad, y de un día para el otro aparecen vestidos de Moncler”, agregó sobre el look de Migueles.

