¡Qué pasó! El escándalo de Gladys la Bomba en los Premios Carlos

La furia de Gladys "La Bomba" Tucumana: "Si ganaba, igual me iba"

Enojada y haciendo ademanes y gestos con sus manos, Gladys se levantó en plena entrega luego de haber perdido en la categoría que estaba nominada.

"Yo me quiero ir porque yo estoy cansada, soy una mina grande de 56 años... Ya pasó mi nominación, la de mi hijo que me importaba mucho -que no pudo venir- y me voy por eso", levantando la mano haciendo el ademán de que ya no hay nada que la retenga.

El look de Gladys la Bomba en los Premios Carlos

A pesar de su enojo, Gladys la Bomba sorprendió a los presentes con un look explosivo que le quedaba a la perfección.

Gladys lució un vestido colorado al cuerpo súper sexy y sentador y lo complementó con pelo recogido en cola de caballo.

"Soy una mujer de 56. Estoy espléndida y sin bombacha. Divina yo. Me bañé, me perfumé, todo hermoso”, dijo a Farándula Show en su llegada a la entrega.

Gladys la Bomba mostró su figura en bikini

Instalada en Carlos Paz donde está brillando sobre las tablas, Gladys la Bomba grabó un video y subió historias en las que habló sobre su lomazo y presumió sus curvas sin tapujos.

"Lo importante no es lo de afuera, sino el espíritu. Lo que llevamos dentro, así que no me critiquen. Me divierte hacer esto para ustedes y de paso me hago la linda. ¡Linda, linda, linda!”, exclamó la referente de la música tropical en un reel de Instagram.

Gladys remarcó que ella no teme mostrarse tal cual es a pesar de su edad. “Con todos los detalles que puedan ver que soy una mujer real de 50 y algo… Mmm, que viva la vida, y la música que amo. Yo, mujer real”.