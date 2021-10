¡Qué paso! El desgarrador llanto de Pampita en vivo: "No doy más"

pampita 4.webp

“Dicen que soy muy exigente conmigo misma, pero creo que estoy llegando a mi límite”, se escucha decir a Pampita en off, justo antes de lo que se estaba por ver.

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. No doy más. Pero no doy más desde que abro los ojos. Llego a un lugar a la 1 de la tarde en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido y trabajando sin parar. Es una sensación de: “¡No puedo más!’”, confesó.

“Entra desbordada”, describió Estefanía Novillo, amiga y maquilladora de Pampita. “Se largó a llorar, la abrazó... Me parte el alma”, agregó. “Estoy muy cansada, de verdad”, repetía Carolina entre lágrimas.

“No dormí nada la noche anterior. Ya los pies no me dan más, tengo ojeras, estoy agotada, quiero dormir, estoy recontra embarazada... Y me bajó como una presión cuando llegué”, dice Pampita sin poder contener su angustia.

“Soy muy de llorar en camarines, mi equipo lo sabe. Pero como que uno llora, descarga, recicla y empieza de nuevo. La profesión es así: uno es humano, de carne y hueso, pero se quiebra y continúa”, contó.

Siempre profesional, la top pudo recomponerse y seguir con todos sus compromisos como si no hubiera pasado nada.

"Cuando comenzás, es como andar en bicicleta. ¡Lo hacés de taquito!”, dijo sonriente y comenzó a posar.