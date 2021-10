¡Qué pasó! Barbie Vélez entró y estuvo por irse de su propio casamiento

barbie velez boda look.jpg

Después de dar el sí en la ceremonia, Barbie Vélez contó a la prensa: "Decidimos todo en conjunto, y obviamente le preguntamos a mi mamá, a la mamá de Lucas, a mi papá, pero elegimos Maschwitz porque queríamos un poco de aire libre pero también salón, y priorizamos el aire libre, sobre todo en un momento en el que no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones; el día nos acompañó, estuvo hermoso".

Ahora, Barbie Vélez narró que casi se descompensa en su propia fiesta: "Entré y me empecé a sentir muy mal. O sea, medio que sentí que me había bajado la presión y me dolía mucho la panza. Entonces, dije 'bueno, no voy a mezclar comidas, ni bebidas, porque quiero disfrutar la fiesta'. Así que comí muy poquito", detalló.

"Comí el plato principal que era algo que sentía que no me iba a hacer mal porque no era frito. Era una carne muy rica con unas papas a las crema. Comí eso que estaba espectacular, pero no quería comer mucho dulce ni nada frito porque me iba a hacer peor a la panza", contó Barbie quien no pudo disfrutar de las delicias de su fiesta.

Para concluir, la actriz declaró: "Pensé 'si me tengo que ir de mi propia fiesta porque me siento mal, me muero'. Por eso no estuve picoteando de todo. Es obvio que el dolor de panza era por los nervios. Ahora me doy cuenta y en el momento también me di cuenta, pero dije 'por las dudas, no me la quiero mandar'".