¡Qué lomazo! Las fotos de Débora Plager en micro bikini a los 51: "¡Estás espléndida!"

A sus 51 años, siguió los pasos de tops como Valeria Mazza y Flavia Palmiero, entre otras y demostró que a sus 51 años está más fabulosa que nunca.

Fue la misma Débora quien publicó fotos luciendo micro bikinis y dejando su espectacular figura a la vista. Graciela Alfano incluso elogió a la rubia. "Espléndida", escribió.

¿Débora Plager peleada con Luis Majul?

Débora Plager se prepara para un 2022 llenó de proyectos.

La ex Intratables conducirá un programa en La Nación+ junto a Luis Majul y comenzaron a circular versiones sobre una supuesta mala relación entre ellos.

Fue Rodrigo Lussich quien reveló el bombazo en Intrusos. “Van a compartir un programa. Pero arrancan con una pata semi izquierda porque él pidió el horario de ella en la radio”, gritó Lussich.

Majul habría exigido a Radio Rivadavia que le liberen la tarde, un espacio que ocupa Palger en la actualidad. "No está nada bien. Así que veremos qué pasará. Para mí esto va a traer problemas. Que no te extrañe que ella no esté ahí, que se baje de la tele”, concluyó Lussich.