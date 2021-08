¡Qué le dijeron! Martita Fort sin filtro: "Atrasa que me quieran levantar con eso"

martita pantalonn.jpg

“Por esa mentalidad, mucha de la gente que conocí se sintió obligada a mostrarme algo que no eran sólo porque pensaban que me podían atraer con lo material”, comenzó diciendo Marta.

“Yo sé lo que tengo y lo que puedo tener, entonces a la hora de fijarme en alguien, lo último que se me ocurre fijarme es en lo material ya que no me hace falta”, expuso.

“Además, atrasa que me quieran levantar con eso”, cerró de forma contundente la heredera del imperio chocolatero.

Claro que no es la primera vez que Martita abre su corazón con sus seguidores. Semanas antes, volvió a tener un intercambio con ellos y sorprendió al revelar que hace con la plata que gana.

martita 4.jpg

Lejos de lo que muchos fans suponían que hacía, la melliza de Felipe confesó que suele donar su paga a un refugio de perritos callejeros. Incluso aseguró que quiere ayudar a los más pequeños. "El año que viene seguramente me involucre con alguna ONG que ayude a niños", decía en su cuenta de instagram.

Además, Martita confesó que sufrió trastornos alimentarios a los 13 años y compartió una foto de cuando tenía 14. En ese entonces, aún padecía la enfermedad.

“Cuando me jodían por ser rellenita a mis 13 años bajé 27 kilos en pocos meses, hasta que la gente dejó de decirme eso para pasar a decirme 'sos puro hueso' o 'comé una hamburguesa', entonces entendí que sea como sea siempre va a haber algo para criticar. Que no te importe lo que diga el resto. Esta soy yo a los 14 años, con anorexia nerviosa", le contestó a una seguidora que la felicitó por su forma de enfrentar sus dificultades.

Martita sorprendió al contar que estuvo enamorada, los tips del color de su pelo y los inesperados secretos detrás de su lomazo.