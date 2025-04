Qué dijo Elba Marcovecchio tras ser acusada de hacerles lo peor a las ex de Jorge Lanata.

Además, la abogada aseguró que no tiene injerencia en los manejos de la prepaga de Sara Stewart Brown.: “Ese ya es un tema que no es mío…”. “No sé si es un tema que Sarah habló con Wanda, no tiene por qué estar sentada en esta cuestión, no tiene nada que ver. No creo que haya pasado”, agregó Elba.

Wanda Nara estalló y reveló la verdadera opinión de sus hijas sobre la China Suárez

Tras la revolución que generaron sus mensajes, Wanda Nara habló en LAM, dio detalles de la situación actual de sus hijas con Mauro Icardi y la China Suárez y explicó sus pedidos a la justicia.

“¿Por qué pediste en la Justicia que la revinculación sea solo con su papá y que no esté su novia?”, preguntó Ángel. “Primero, si me preguntás a mí, no lo pedí yo, fueron escuchadas las nenas…” a lo que Ángel agregó que se las vio confirmando esta versión en el video del Chateau.

wanda nara boca china suarez.webp

“Las nenas lo dicen en varios encuentros, contaron varias situaciones. No nos hagamos los tontos… los chicos de 7-8 años están todos en TikTok y saben lo que pasa. Todos toman partido para un bando u otro. No es que a mis hijos les meto nada en la cabeza, de hecho ni prendo la tele porque las cosas que dicen de mí son horribles y no quiero que las escuchen”, siguió explicando Wanda a corazó abierto.