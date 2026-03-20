Preocupación por la traición que hundió a Emilia Mernes

fer vazquez emilia Fer Vázquez destrozó a Emilia Mernes.

"En 2021 me acuerdo que me había tirado un tuit como para pegarme a mí. Le dije, che, boluda, si algo te molesta, no sé qué, charlemos. Y no, nada, no me contestó nunca más. Por eso digo, el modus operandi es lo que a mí me molesta", siguió sobre el comportamiento de Emilia Mernes luego de que el cantante la apoyara y financiara en los incios de su carrera musical.

¿Emilia Mernes traicionó a María Becerra y Tini Stoessel?

El streamer Martín Cirio, creador del apodo "tatiana" fue el primero en confirmar el conflicto y distanciamiento entre las artistas.

"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.

"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, agregó.

martin cirio tini emilia maria La pelea entre Tini, María Becerra y Emilia Mernes.

Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Emilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.