En las últimas horas se encendieron las alarmas por la salud de Emilia Mernes luego de las repercusiones por el unfollow de Tini Stoessel.
Preocupación por la traición que hundió a Emilia Mernes
En medio del escándalo de Emilia Mernes con Tini Stoessel salió a la luz alarmante testimonio sobre la novia de Duki.
Emilia Mernes sufrió un duro revés cuando una lista de famosas entre las que se destacaron María Becerra, Antonela Roccuzzo, Valu Cervantes, dejaron de seguirla en Instagram.
Como si no fuera suficiente, su ex novio Fer Vázquez habló con Martín Cirio de su vínculo con Emilia Mernes y fue letal. "Ella hablaba tan mal de mí que me cerraba muchas puertas, por el poder que había alcanzado, por lo pegada que estaba. Entonces, eso sí, por ahí sí te digo, che, en esto sí quedé odiado en el sentido de que no puede ser tan mala leche".
"En 2021 me acuerdo que me había tirado un tuit como para pegarme a mí. Le dije, che, boluda, si algo te molesta, no sé qué, charlemos. Y no, nada, no me contestó nunca más. Por eso digo, el modus operandi es lo que a mí me molesta", siguió sobre el comportamiento de Emilia Mernes luego de que el cantante la apoyara y financiara en los incios de su carrera musical.
¿Emilia Mernes traicionó a María Becerra y Tini Stoessel?
El streamer Martín Cirio, creador del apodo "tatiana" fue el primero en confirmar el conflicto y distanciamiento entre las artistas.
"Tejes y manejes", arrancó Martín Cirio en su programa de streaming cuando los usuarios le consultaron por los rumores. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, siguió picante.
"Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”, agregó.
Sin anestesia, el you tuber incluso fue de lo más filoso y apuntó contra Emilia Mernes. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.