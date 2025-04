Preocupación por el mensaje de L-Gante separado de Wanda Nara: "Estoy destruído"

l-gante separado.jpg Preocupación por el mensaje de L-Gante separado de Wanda Nara: "Estoy destruido".

Tras unos minutos en silencio, L-Gante volvió a escribir y redobló. "Jamás me voy a quebrar y hablar mal de alguien que amé", haciendo referencia a Wanda Nara. "Soy un hombre y todo lo que di de mí lo disfrutará mi hija", cerró.

¡Furioso! L-Gante pidió no cruzarse con Wanda Nara

Wanda Nara compartió con sus fans postales de un almuerzo familiar sin darse cuenta que debajo se veía su carrete con varias selfies de la rubia subiéndose la remera dejando todo a la vista e incluso capturas de imágenes de Mauro Icardi con la China Suárez en su viaje a Turquía.

Horas despúes, Yanina Latorre aseguró que las selfies no eran para L-Gante sino para otro hombre con el que se estaría viendo a escondidas del cantante. "Parece que las fotos de los tetorros no eran para L-Gante. Wandu no tiene paz... Hay un chongo nuevo con el que se viene viendo a escondidas. Las fotos eran para el", afirmó Yanina.

wanda anra l-gante boicot.jpg

En LAM incluso confirmaron la crisis entre Wanda Nara con L-Gange luego de que trascendieran los pedidos del cantante para no cruzarse con la rubia. “Me cuentan que hoy tenían un evento, y hace una semana, una de las personas que trabaja ahí, me dijo que la carpa para esperar era de los dos juntos y habían pedido un sector en común donde los dos se preparaban para el evento”, comenzó diciendo Pepe.

Acto seguido, informó: “Hoy llamaron del entorno de L-Gante y pidieron por favor que querían separar a Wanda de L-Gante para que no se crucen”. ¿Hay separación?