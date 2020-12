Polémica con Mica Viciconte y sus excesivos canjes: "¿Esta mina pagará algo?"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIOteKqAr8r%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte)

"Un vestidor soñado. ¡Ahora a ordenar toda la ropa y dejar todo impecable!", "Seguimos ordenando la casa posterior a la mudanza, pero hay algo que ya tenemos y es la tranquilidad de estar tranquilos disfrutando en familia", fueron algunos de los comentarios de Mica, promocionando un servicio de seguridad y alarmas, en una postal junto a Cubero.

Sin embargo, estas publicaciones provocaron el enojo y cuestionamiento de sus seguidores que no dudaron en destrozarla en las redes.

"Ustedes sigan poniéndole 'te amo', mientras ella se amuebla la casa de arriba", "¿La casa fue canje también?", "¿Esta mina pagará algo?", "No paga nada, todo canje. La casa no es de ella, mirá si la va a amueblar", "La pregunta correcta no es ¿si es canje? ¿Pagás algo de lo que tenés?", "Con canje cualquiera tiene esa casa", fueron algunos de los comentarios que recibió la novia de Cubero.